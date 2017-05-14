صمدت عربة رومانية يجرها حصانان أصيلان أمام سيارة تزيد قوتها عن 600 حصان، الخميس، وخسرت أمامها بفارق ثوانٍ معدودات في سباق أقيم في ديكور النسخة الأخيرة من فيلم بن هور.

ونُظمت هذه المواجهة الخارجة عن المألوف في محيط روما في حلبة رملية بيضوية الشكل صوِّرت عليها النسخة الجديدة من الفيلم الشهير العام 2016.

وقد حصل الحصانان على بعض المساعدة، إذ وضعت عوائق أمام السيارة، وهي من نوع فيراري مع إرغامها على سلوك مسار أطول وكميات أكبر من الرمل وغيرها.

وقد عانت السيارة من الانزلاق، بسبب رمل الحلبة الذي دخل أيضا إلى فراملها. وقال السائق فابيو باروني البالغ 44 عاما: “لقد فقدت فراملي منذ اللفة الأولى”.

وقد واجه سائق العربة الذي ارتدى ملابس مواطن روماني مشكلة خصوصاً عند المنعطف الأول، مع رفض الحصانين الاستدارة ظناً منهما أن السباق انتهى.