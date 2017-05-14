الصديقان المقربان الفنانان الأميركي سيلفيستر ستالون والصينى جاكي شان سنراهما قريبا في عمل سينمائي جديد هو فيلم الحركة والإثارة «Ex-Baghdad» اخراج Scott Waugh سكوت وو.وأورد موقع ديدلاين أن الفيلم الجديد يتمحور حول مصنع صيني لتكرير البترول موجود في الموصل بالعراق يتعرض للهجوم. ويتم استدعاء كل من رجل قوات خاصة صيني (جاكي شان) وقائد قوات بحرية أميركي سابق (سيلفيستر ستالون) من أجل انقاذ عمال المصنع والقبض على الفاعلين.

ورجحت وسائل الإعلام العالمية أن يكون انسحاب ستالون من سلسلة أفلام «The Expendables» كي يشارك في الفيلم المذكور.