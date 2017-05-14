روما ـ رويترز: فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا غرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو (3.3 ملايين دولار) على تطبيق واتساب للرسائل لإجباره المستخدمين على الموافقة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع فيسبوك، الشركة الأم للتطبيق.



وكانت سلطات حماية البيانات في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 قد طلبت من واتساب، العام الماضي، وقف مشاركة بيانات المستخدمين مع فيسبوك نظرا لشكوك بشأن صحة موافقة المستخدمين على الإجراء.



وقالت الهيئة الإيطالية إن التطبيق دفع المستخدمين للاعتقاد بأنه لن يسمح لهم بمواصلة استخدام الخدمة إلا بعد موافقتهم على الشروط التي تشمل مشاركة البيانات الشخصية.



كما أعلنت الهيئة أنها وجدت أيضا أن بعض شروط الاستخدام في واتساب غير منصفة، ومنها السماح بتعطيل الخدمة دون إبداء سبب، وأن الجهة المقدمة للخدمة هي فقط من له حق إنهاء الاتفاق، من جهته، ذكر متحدث باسم واتساب في رسالة بالبريد الإلكتروني انه يجري الان دراسة القرار الايطالي موضحا ان واتس سوف ترد عليه لكنه لم يحدد طريقة الرد.