«انه إحساس رائع، يشعرك بأنك عدت صغيرا مرة أخرى، وتشاهد كل شيء في العالم من خلاله»، هذا ما قاله النجم ميل غيبسون خلال تصوير مشاهده في الجزء الثاني من فيلم Daddy›s Home في بوسطن، وكان ميل يتحدث عن تجربة الأبوة للمرة التاسعة. حيث استقبل في بداية العام مولوده التاسع «لارس» من صديقته روزليندا روس، البالغة من العمر 26 عاما.

يذكر أن غيبسون لديه 8 أولاد، 7 من زواجه السابق من روبين التي طلقها عام 2006، كما أن ميل كان على علاقة بعازفة البيانو الروسية أوكسانا غريغورييفا، وأنجبا طفلتهما لوسيا عام 2009 وانفصلا بعد عام.