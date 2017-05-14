أظهر مقطع فيديو صادما نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، الجمعة، اللحظة التي فقد فيها أبوان مخموران الوعي في الشارع، وتركا طفلهما الرضيع راقدا على الأرض بجوارهما.

وأطلقت شرطة مدينة "زابوروجي" الأوكرانية الفيديو الخاص بالواقعة؛ وذكرت الصحيفة أن والدي الرضيع يوجهان تهمة القسوة في معاملة الأطفال.

وكانت الشرطة قد أنقذت الرضيع للمرة الأولى، بعدما تم العثور على والديه فاقدي الوعي على طريق، فيما كانت زجاجات الخمر مبعثرة حولهما، وأيقظ الضباط الأبوين، قبل اصطحاب العائلة إلى قسم الشرطة، حيث تم توجيه إنذار رسمي لهما.

ولم تمض بضع ساعات حتى تم استدعاء الشرطة مرة أخرى لوالدي الرضيع، بعدما فقدا الوعي مجددا، وأثارا رعب المارة، لكن تلك المرة، كان الرضيع راقدا على الأرض في أحد شوارع المدينة بجوار والديه، ويبدو أنه كان يحاول إيقاظهما، بحسب ما يظهر في الفيديو المرفق.

وقام شرطي بوضع الرضيع في عربة للأطفال، وتم اقتياد العائلة لقسم الشرطة مجددا، والآن يتم التحقيق مع الوالدين، اللذين لم يتم الإشارة إلى هويتهما، وهما يواجهان تهمة الإهمال والقسوة في معاملة رضيعهما، الذي تم وضعه في رعاية مسئولي الخدمات الاجتماعية.

يذكر أن الفيديو الخاص بالواقعة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرا موجة من الاستياء بين الرواد.