بعد تحذير السلطات الأميركية والبريطانية من موجة هجمات إلكترونية استهدفت بصورة متزامنة "العديد من دول العالم" بواسطة برنامج معلوماتي خبيث، بهدف الحصول على فديات مالية، جمعنا لكم نصائح يمكن أن تقلل فرص تعرض إلكترونياتك للقرصنة.

10 نصائح يمكن أن تقلل من فرص تعرضك لمخاطر إلكترونية، لكنها بالطبع لا تعني الحماية الكاملة والبقاء بأمان، فالقراصنة يطورون أدواتهم بشكل دائم.

1. حدث نظام التشغيل التي تستخدمه باستمرار إن توفرت التحديثات، سواء كان OS أو ويندوز، أو أندرويد أو IOS.. إلخ. وشغل برامج "جافا" و"فلاش" لكن بحذر.

2. نزل برامج مكافحة الفيروسات، وأبقها على خاصية التحديث التلقائي.



3. قبل بيع أي جهاز إلكتروني يخصك أو التخلص منه بأي طريقة، احرص على إزالة بياناتك بشكل كامل، وابحث عن طريقة آمنة لمحو المحتويات.

4. لا تستخدم أي شبكة واي فاي مفتوحة، فقد يستغلها صاحب الشبكة لتنزيل ملفات غير قانونية. ولا تنس حماية شبكة wifi الخاصة بك بكلمة مرور لا يسهل الوصول إليها.

5. كلمات المرور.. استخدم باسوورد مختلفة في أجهزتك المختلفة، وكن حريصاً على تحديثها كل مدة، ولا تفصح عنها عبر أي موقع إلكتروني أو تطبيق تواصلي.



6. أبعد بياناتك الحساسة عن التخزين السحابي مثل: غوغل درايف، وآي كلاود، وون درايف وغيرها.

7. لا تنقر على أي رابط مجهول لا تعرف مصدره، فربما يكون فخاً للقراصنة.

8. مرفقات #البريد_الإلكتروني قد تكون أداة للقرصنة، فلا تفتح أي ملف مرفق لا تثق بمصدره: مثل PDF، بور بوينت، إكسل، وورد.. إلخ.

9. تحقق من عناوين المواقع في الجزء الأعلى من المتصفح وتأكد من أنها مسبقة بـ (https://) أو (http://).

10. إذا أحسست أن هناك خللاً ما في أجهزتك أو في بياناتك أو تصفحك على الإنترنت، لا تتردد في الاستعانة بخبير موثوق، فربما يساعدك في تخطي مشكلة.