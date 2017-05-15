اتهمت المفوضية الأوروبية تطبيق “واتساب” بتضليل مستخدميه ومشاركة بياناتهم الشخصية دون الحصول على موافقتهم، ما دفعها للتحقيق في الأمر.

ومؤخرًا، أطلقت عدة دول أوروبية منها إيطاليا، العديد من الاتهامات حول تورط التطبيق في تضليل مستخدميه.

وأقدمت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا على فرض غرامة قدرها 3 ملايين يورو (3.3 ملايين دولار) على التطبيق، أول من أمس، وفقًا لـ “الوطن”.

وبينت الهيئة الإيطالية دوافعها لذلك، موضحة: “إن التطبيق دفع المستخدمين إلى الاعتقاد بأنه لن يسمح لهم بمواصلة استخدام الخدمة إلا بعد موافقتهم على شرط مشاركة البيانات الشخصية”.

وأكدت الهيئة أنها وجدت بعض شروط الاستخدام في التطبيق غير منصفة، منها السماح بتعطيل الخدمة دون إبداء الأسباب، وأن الجهة المقدمة للخدمة هي فقط من له حق إنهاء الاتفاق.

وكانت سلطات حماية البيانات في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 قد طلبت من “واتساب” العام الماضي وقف مشاركة بيانات المستخدمين مع موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد أن شكك المستخدمون في صحة موافقتهم على الإجراء.