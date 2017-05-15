تداول رواد التواصل الاجتماعي لغزا محيرا وتم تداوله عبر نطاق واسع عبر الشبكات العنكبوتية .

وذكر أن كثراً يعتقدون أنه بإمكانهم حله من دون أن يتوصلوا إلى ذلك فعلياً. ولفتت إلى أن شخصاً واحداً من كل 3 أشخاص تمكن من تقديم الإجابة الصحيحة، مشيرة إلى أن اللغز عرض على 300 ألف شخص وأن 36% فقط منهم وصلوا إلى الحلّ المناسب.



ويتضمّن اللغز 3 صناديق تحمل الأرقام 1 و2 و3. وقد كتبت تحت كل صندوق عبارة: 1 السيارة داخل هذا الصندوق، 2 السيارة ليست في هذا الصندوق، 3 السيارة ليست في الصندوق رقم 1، علماً أن عبارة واحدة فقط هي الصحيحة. فما الحل؟



لتعرف الإجابة عليك أن تمحو العبارات الخاطئة لتبقى العبارة الصحيحة.



فإذا رأيت أن السيارة موجودة في الصندوق رقم 1، ستكون لديك عبارتان صحيحتان، هما 1 و2 وهذا غير ممكن.



وإذا رأيت أن السيارة موجود في الصندوق رقم 3، فستكون لديك أيضاً عبارتان صحيحتان، وهما 2 و3.



لكن في حال افترضت أن السيارة مخبأة في الصندوق رقم 2، فهذا يعني أن العبارة رقم 3 فقط هي الصحيحة.