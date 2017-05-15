تعرض أحد المزارعين في تركيا للصدمة بعد العثور على فم بأسنان في أذن معز يملكها، أثناء تقليم شعرها في مزرعته.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن المزارع شربريدر علي دومانكان اكتشف الأمر حين كان يقص صوف الأغنام في مزرعته في حي “بيلر” في منطقة “إصلاهي”، بمقاطعة “غازي عنتاب”، جنوب وسط تركيا.

وقال دومانكان: “بدأت تقليم الأغنام، وبعد أن انتهيت من اثنتين منها، بدأت تقليم المجموعة التالية، واعتقدت أنني قطعت أذن المعز بطريق الخطأ، لكن عندما تفقدت الأذن عن كثب أدركت أنها كانت فماً، وكنت خائفًا جدًا، وبدأت المعز تهتز، وهذه هي المرة الأولى التي أرى مثل هذا الشيء”.

وفحص الطبيب البيطري، يوسف يلديز، المعز، وقال إنه لم ير شيئًا مثل ذلك من قبل، مشيرًاً إلى أن الفم الذي يقع في أذنها بداخله أسنان وكان ينتج اللعاب، على الرغم من أن ذلك بالطبع لا علاقة له بالجهاز الهضمي للحيوان.

وقال إن هذا الخلل يستحق المزيد من التحقيقات، مضيفًا: “واجهنا شذوذًا كبيرًا في الأذن اليسرى للمعز، وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذه الحالة”.

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن هذا الفم يمكن أن يأكل أي شيء، لافتًا إلى أن الوضع ليس جيدًا، ويمكن أن تكون الأم أكلت المواد الكيميائية أثناء الحمل أو تعرضت للإشعاع أو الأدوية الهرمونية.

وقال المالك علي دومان إنه لا يخطط لبيع أو ذبح المعز حتى يكتشف الخبراء سبب الخلل.