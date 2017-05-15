سيرتدي نجوم نادي ريال مدريد الإسباني -وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو- بدءًا من الموسم المقبل، قمصانًا جديدة من تصميم الشاب اليمني محمد حسين عبدالقوي.

ونال محمد حسين من أبناء المنصورة بعدن، المركز الأول في المسابقة الدولية التي أجرتها شركة الملابس الرياضية "أديداس" لتصميم قمصان فريق ريال مدريد للموسم المقبل.

ونشرت شركة "أديداس" على موقعها الرسمي القميص الجديد للريال ومعه توقيع محمد حسين.

وقال حسين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أجمل شعور لما تشوف تصميمك على أرض الواقع يرتديه أفضل نادٍ في التاريخ".