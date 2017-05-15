من المسلّم به أن يرتدي العداءون أحذية رياضية مريحة تمكنهم من الجري بشكل سلس، إلا أن أفراد هذه العائلة فعلوا ما لم يتوقعه أحد، عندما شاركوا في ماراثون إنديانا وهو يرتدون قباقيب بلاستيكية.

تمكن جميع أفراد عائلة من ولاية يوتا الأمريكية، من الوصول إلى خط النهاية في ماراثون إنديانا على الرغم من ارتدائهم لقباقيب بلاستيكية بدلاً عن الأحذية الرياضية المعروفة.

وقد وصل الشاب بينيامين باشيف (18 عاماً) إلى خط النهاية وهو يرتدي قبقابه الأخضر في وقت قياسي، بلغ ساعة وأحد عشر دقيقة، حيث حل في المركز السادس عشر في الماراثون المصغر.

وقال والد الشاب، ألكسندر باشيف (44 عاماً) بأنه قرر أن يشارك في الماراثون واختار أحذية بلاستيكية رخيصة الثمن لأبنائه العشرة بدلاً من الأحذية الرياضية الباهظة الثمن.

وأضاف: "لقد لفتت هذه الأحذية انتباهي أثناء تجوالي في السوق في أحد الأيام، ومنذ ذلك الحين بدأت أنا وأولادي بارتداء هذه القباقيب أثناء الجري، وشاركنا في الماراثون ونحن نرتدي هذه الأحذية. كنا نركض بسرعة وكأننا حفاة "

من الجدير بالذكر بأن باشيف اتصل بالشركة المصنعة للأحذية البلاستيكية وطلب منهم تطويرها لتصبح أكثر ملاءمة للجري، إلا أن مسؤولي الشركة لم يبدوا أي اهتمام بفكرته، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.