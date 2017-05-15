تشكل أدوات المطبخ بيئة مناسبة لنمو العديد من أنواع الجراثيم والبكتيريا، لذلك يجب التأكد من تنظيفها وتعقيمها بشكل مستمر واستبدالها من وقت لآخر، وأوردت صحيفة "هافينغتون بوست" الأمريكية أهم أدوات المطبخ التي يجب التخلص منها بعد استعمالها لوقت طويل للوقاية من الأمراض المختلفة.

تغفل الكثير من ربات المنازل عن الأدوات القديمة في المطبخ وتستمر باستعمالها لوقت طويل من دون الانتباه إلى المخاطر التي تشكلها على صحة الأسرة.

1- مقلاة التيفال



على الرغم من أن مقلاة التيفال التي لا تلتصق عليها الأطعمة تشكل الخيار المناسب لربة المنزل لقلي الأطعمة، إلا أن تسخينها لأكثر من 500 درجة يسبب تحرير أبخرة سامة، وعلى الرغم من أن عملية الطهي لا تصل إلى هذه الدرجة، إلا أن الخدوش في المقلاة تساعد على تحرير الأبخرة في درجة حرارة أقل من ذلك.

2- فرشاة تنظيف المشواة



الصيف هو موسم الشواء، وبعد الانتهاء من وجبة شواء دسمة، من الضروري تنظيف بقايا الطعام العالقة على الشواية، وفي حال كانت الفرشاة قديمة ومهترئة يمكن أن تسقط بعض الشعيرات منها في الطعام وتسبب أضراراً بالغة.

3- حاويات الطعام البلاستيكية



غالباً ما تحتوي أوعية حفظ الطعام البلاستيكية القديمة على مادة ثنائي الفينول أ ، وهو مركب يستخدم في تصنيع البلاستيك، وثبت ارتباطه بالعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسمنة، لذلك يجب التخلص من هذه الحاويات وعدم استعمالها لوقت طويل.

4- لوح التقطيع



تحتاج ألواح التقطيع سواء كانت مصنوعة من الخشب أو البلاستيك إلى الاستبدال باستمرار، حيث تترك عملية التقطيع بالسكين حفراً بداخلها تشكل مأوى مناسب للبكتيريا والجراثيم، ولا تنفع عمليات التنظيف بالماء والصابون في التخلص منها.

5- ليفة الإسفنج



أظهرت دراسة حديثة أن عدد الجراثيم والبكتيريا في ليفة الإسفنج المستعملة لتنظيف الأواني والأطباق يزيد عن 10 ملايين لكل بوصة مكعبة منها، لذلك من الضروري أن يتم التخلص منها من وقت لآخر.

6- فوطة الأطباق



كما هو الحال بالنسبة لليف الإسفنج، تشكل فوض تجفيف الأطباق بيئة خصبة لنمو الجراثيم والبكتيريا، ويجب أن يتم تنظيفها بشكل جيد وغليها بالماء والصابون، واستبدالها بفوط جديدة بشكل دائم.

7- طفاية الحريق



على الرغم من أن طفاية الحريق لا تشكل خطراً على الصحة، إلا أن من الضروري التأكد دوماً بأنها في جاهزية تامة للتعامل مع أي طارىء، وذلك عن طريق مراقبة المؤشر الذي يجب أن يبقى دوماً على المنطقة الخضراء، وفي حال تغير مكان المؤشر يجب استبدال الطفاية على الفور.