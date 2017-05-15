التأم شمل عائلة صينية أخيراً بعد عقود طويلة من الفرقة، وعثرت سيدة على شقيقتها اللتين انفصلت عنهما عندما كانت بعمر 4 سنوات، لتلتقي بهما من جديد بعد مرور نحو 58 عام.

وتمكنت ليو هونغ شيا (62 عاماً) من لقاء شقيقتيها الأكبر سناً وين يويهوا ووين يوليان، واللتين سافرتا لمسافة 654 كيلومتراً لهذا اللقاء العاطفي، والذي كان مفعماً بالمشاعر الفياضة، ودموع الفرح التي انهمرت من عيون الشقيقات الثلاثة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت ليو هونغ قد أرسلت لتعيش مع أقربائها عندما كانت في الرابعة من عمرها، حيث لم يكن عمها وزوجته قد رزقا بأطفال، ولا تزال شقيقتها الكبرى وين يويهوا تتذكر اللحظة التي أرسلت فيها ليو هونغ إلى مقاطعة شيان.

وتقول وين يويهوا "استقليت أنا وشقيقتي الصغرى القطار من لانتشو إلى شيان، ومن ثم ذهبنا بالعربة، وبحثت عن العنوان الذي أعطتنا إياه جدتي للوصول إلى منزل عمي".

واستعانت وين يويهوا بصحيفة محلية لتتمكن من العثور على شقيقتها، ونشرت إعلاناً للبحث عنها يوم 18 أبريل (نيسان) الماضي، واستطاعت الصحيفة العثور على عنوان ليو هونغ يوم 26 أبريل (نيسان)، لتسارع الشقيقتان وين يويهوا ووين يوليان للسفر مع بناتهما للقاء شقيقتهما للمرة الأولى بعد نحو 6 عقود من الزمن.