أظهر استطلاع للرأي أجري بين عدد من الأمهات في ألمانيا أن أغلب الأطفال الألمان (87%) يشاهدون الأفلام والمسلسلات وغيرها من الأعمال الفنية من خلال التلفزيون، في حين أن 17% من الأطفال يشاهدون هذه الأعمال عبر موقع يوتيوب وغيره من المواقع الإلكترونية المتخصصة.

شمل الاستطلاع 1176 أماً وأجري بتكليف من قناة سوبر RTL التي أعلنت عن نتيجته اليوم الخميس في برلين.

وتبين من خلال الاستطلاع أن الأطفال بين سن 10 إلى 11 عاماً هم الذين يوفر لهم آباؤهم في الغالب (51% منهم) هواتف ذكية يشاهدون من خلالها الأفلام والمسلسلات مقارنة بـ 19% للأطفال في سن 8 إلى 9 سنوات.