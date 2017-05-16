تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة كتبها شاب سعودي، والتي حظت بانتشار كبير لدرجة أن نجمة البوب الأمريكية بيونسيه قد وضعت عليها علامة إعجاب رغم أن التغريدة مكتوبة باللغة العربية.

وكان الشاب السعودي قد نشر صورة من محادثة له عبر تطبيق “واتساب” والتي تعرض فيها للسخرية من والده بعد أن أخبره أنه قام بأداء الامتحان وحصل على الدرجة النهائية، غير أن التغريدة الطريفة لاقت إعجاب نحو 7 آلاف شخص بينهم النجمة بيونسيه حيث قام الشاب بنشر صورة للتغريدة على الإنستقرام.

الطريف أن هذه التغريدة قد زاد انتشارها بعد إعجاب بيونسيه بها على الإنستقرام، رغم أنه لم يتبين إذا كانت بيونسيه قد فهمت معنى التغريدة أم لا.. لكن العديد من صفحات الفن عبر التواصل الاجتماعي لفتت الانتباه لرد فعل بيونسيه غير المتوقع!