قالت نتائج دراسة أميركية دانماركية مشتركة إن النساء اللاتي تمارسن تمارين الأيروبك لمدة 150 دقيقة أسبوعياً تنخفض لديهن مخاطر الإصابة بالسكري إلى الحد الأدني مقارنة بمن لا تمارسن النشاط بهذا القدر. ووجد الباحثون أن ممارسة تمارين تقوية العضلات لمدة 60 دقيقة أسبوعياً تحقق الوقاية نفسها للمرأة.

وبحسب نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة "بلوس ميديسن" تم تتبع البيانات الصحية لأكثر من 99 ألف امرأة في منتصف العُمر لمدة 8 سنوات بين عامي 2001 و2009. ولم تسجّل المشاركات في هذه الدراسة أية إصابة بالسكري في بدايتها.

وأصيبت 3491 امرأة من المشاركات في الدراسة بالسكري من النوع2 خلال سنوات البحث أو في نهايته. ووجد الباحثون أن ممارسة تمارين الأيروبك معتدلة الكثافة، أو اليوغا، لمدة 150 دقيقة كل أسبوع توفّر حماية كافية من السكري.

وتبين أن تمارين تقوية العضلات توفّر نفس درجة الوقاية من السكري إذا مارستها المرأة لمدة 60 دقيقة كل أسبوع، وذلك بغض النظر عن عوامل الخطر الأخرى التي ترتبط بالسكري مثل الوزن والنظام الغذائي.

وبشكل عام يساعد فقدان ما بين 5 و7 بالمائة من الوزن على الوقاية من السكري إذا كانت عوامل الخطر مرتفعة.