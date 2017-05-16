لعالم مليء بالعديد من المخلوقات، ولكل طقوس التزاوج الخاصة به، لكن بعضها يتميز بطقوس غريبة جدًا، مثل النحل والزرافة.

ولدى ذكر النحل أو اليعسوب هدف واحد في الحياة وهو تخصيب الملكة، ففي موسم التزاوج تقوم الملكة بالتحليق في الهواء بينما يتهافت الذكور عليها لتخصيبها، ولكن هذه العملية تكون انتحارية للذكور، حيث يقوم اليعسوب بقذف جزء من عضوه الذكري داخل الملكة قبل أن ينهار على الأرض ويموت.

سمك أبو الشص

ينجذب ذكر أبو الشص إلى هرمون تفرزه الأنثى، وبمجرد العثور عليها يقوم الذكر بعض بطن الأنثى ويتمسك بها حتى يلتحم جسمه بجسمها، حيث تمده الأنثى بالمواد الغذائية، وتحصل بالمقابل على الحيوانات المنوية، قبل أن يتحول مع الوقت إلى مجرد كتلة جلدية على جانب الأنثى توفر لها الحيوانات المنوية وقتما أرادت.

الزرافة

يقوم الذكر بالاصطدام بمؤخرة الأنثى ليحثها على التبول ليتذوق بولها ويحدد ما إذا كانت مستعدة للتزاوج، ومن ثم تهرب الزرافة حتى تسنح الفرصة ليتصارع الذكور من أجلها ليتم التزاوج مع الذكر الأقوى قبل أن تتم عملية التزاوج في ثوان.

سحلية ذيل السوط

من المذهل أن جميع هذه السحالي “إناث مثلية” قادرة على وضع البيض الذي ينمو ليصبح نسخًا طبق الأصل منها، كما تتبادل الأدوار حيث تلعب الأنثى دور الذكر لتحفز الأخرى على التبويض، قبل تبديل الأدوار كل أسبوعين.

القنفذ

لا تنشط إناث القنفذ جنسيًا سوى ليوم واحد كل عام، وعندها يقوم الذكر بالتبول عليها فإذا تركت البول يغمرها يعني هذا أنها تقبلت طلبه، وفي تلك الحالة تقوم الأنثى برفع ذيلها لاستضافة الذكر حتى لا تصيبه بأشواكها، ولكن إذا استمر الذكر أكثر مما تريد قد تقوم الأنثى بضربه بذيلها المدبب في عضوه الذكري.