طرد طاقم طائرة أمريكية تابعة لشركة “جيت بلو”، أسرة صغيرة من أصل كاميروني من الطائرة بسبب كعكة عيد ميلاد كانت بحوزة الأطفال، وأنزلت الزوجين وأطفالهما من الطائرة، واعتبر الأمن أن “الكعكة”، تمثل “خطر أمني”.

وفي التفاصيل، كان كاميرون بورك وزوجته وطفلاه في طريقهم إلى لاس فيغاس عبر مطار جون كيندي، للاحتفال بعيد ميلاد زوجته الأربعين، وجلبوا كعكة معهم، وفقًا لـ “الديلي ميل”.

وغضب أفراد الطاقم بعد أن تم وضع الكعكة في مكان متعلق بسلامة الركاب، وهو ما ترتب عليهم طردهم من الرحلة، وزعم “الأمن” أن العائلة خزنت الكعكة في منطقة “غير سليمة”.

في المقابل، أكدت الأسرة، أنها اتبعت جميع تعليمات طاقم الطائرة، ورغم أن ضباط هيئة الموانئ أكدوا أنه لا توجد مخالفة تجاه الأسرة، فإن الطاقم أصر على نزولهم.