كشفت دراسة أكاديمية حديثة، أن 48.6% من سكان بريطانيا، “لا دينيين”، فيما تضاعف عدد المسلمين والهندوس أربع مرات، في الفترة 1983-2015 (32 عامًا).

وأوضحت الدراسة، التي أجرتها جامعة “سانت ماري” اللندنية، أن منطقة جنوب شرقي بريطانيا، واسكتلندا (إحدى دول المملكة المتحدة)، تضمَّان أكبر عدد من البريطانيين غير المتدينين.

لافتة إلى أن المتحولين من الطائفة الأنجيليكانية (الكنيسة الرئيسية). إلى “لا دينيين” شكلوا 17.1%

من جهتها، ذكرت صحيفة “الغارديان”، أنه خلال الفترة من 1983 إلى 2015، انخفضت نسبة المسيحيين من 55% إلى 43%.

ونوهت أن نسبة المسلمين والهندوس تضاعفت أربع مرات، خلال نفس الفترة.

ويعد وسط العاصمة لندن أحد أكثر المناطق تديناً في المملكة المتحدة، بسبب ارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين المسلمين تحديداً، الذين فروا من بلادهم.

وتصل نسبة المسلمين في لندن 13% من 8 ملايين نسمة (إجمالي عدد سكان العاصمة).

في حين تصل نسبة المسلمين الكلية في المملكة المتحدة 4% (3 ملايين)، وفق إحصاء المكتب الوطني 2016.

وأوضح الإحصاء أن عدد سكان بريطانيا الإجمالي نحو 65 مليون نسمة.

وأفاد مركز “بيو” الأميركي للأبحاث، في أبريل/نيسان المنصرم، أن الدين الإسلامي سيكون الأكثر انتشاراً في العالم بحلول عام 2075.