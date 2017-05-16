في فيديو طريف، أراد أب صيني أن يتحدى طفله، 3 سنوات، في السير على جسر زجاجي معلق، لكن المفاجأة وقعت حين جلس الأب ممسكا بالصخور، وغير قادر على السير، لينتهي الموقف بالطفل يجر أباه، وسط ضحكات كل من شاهدهما.

ونقلت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية عن موقع صحيفة " بيبول ديلي أونلاين" الصينية، قولها: إن السير على جسر زجاجي معلق، تجربة مخيفة للبعض، لكن لهذا الأب كانت تحديا انتهى به إلى الرعب والندم الشديدين، خاصة حين وجد نفسه جالسا على الأرضية الزجاجية للجسر، ممسكا بالصخور وهو يصرخ طالبا النجدة، وطفله الصغير يجره من يده وهو يصيح: " هيا يا أبي .. تشجع ودعنا نذهب"، بينما كل من حولهما يضحك ويلتقط الصور الفيديوهات للمشهد، ليصبح بعدها حديث وسائل الإعلام المحلية والدولية.