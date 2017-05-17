اشتعلت النيران في خزان وقود بإحدى محطات تعبئة الوقود بمدينة المندق بمنطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، بعد أن تعرض لبرق قوي أثناء نزول المطر، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده.

وأظهر الفيديو لحظة إصابة خزان الوقود بصاعقة برق، ثم اشتعال النيران فيه بشكل كبير أربك الموجودين في المحطة؛ حيث ظهر فرار عدد من الأشخاص من المكان فور رؤيتهم للنيران مشتعلة.

وتدخلت فرق الدفاع المدني في الوقت المناسب، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل انتشاره في المحطة.

وقال الناطق الاعلامي للدفاع المدني العقيد جمعان الغامدي إن خزانات الوقود لإحدي المحطات في محافظة المندق تعرضت لصاعقه رعديه، لافتاً إلى أن تمركز إحدى فرق الدفاع المدني بجوار المحطة ساعد في مباشرة الحادث سريعاً وإخماده في بدايته.