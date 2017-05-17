نشر شاب مقطع فيديو عبر حسابه بموقع “إنستجرام” يظهر رد فعل والده بعد أن فاجأه بهدية عبارة عن سيارة؛ حيث أبدى الأب سعادته بالمفاجأة وقدم شكره لنجله ولباقي أبنائه.

وأظهر الفيديو الشاب ويدعى “ناصر الحربي” يقف بجوار سيارة زيّنها بالورود ثم دخل بها على والده الذي كان يقف بفناء المنزل، وظهر على وجه الأب السعادة الكبيرة كما تفاعل مع أغنية، مقدماً الشكر لأبنائه.

وأكد الحربي أن ما دفعه للقيام بهذا التصرف والإعلان عنه هو حرصه أن يكون قدوة لغيره، مشيراً إلى أن المبلغ الذي دفعه لشراء سيارة هدية لوالده رجع له كاملاً بل وأكثر، مبيناً للجميع أن المال الذي يعطى لوجه الله أو في بر الوالدين فإنه لن يض