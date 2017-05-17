أظهر مقطع فيديو مثير للرعب، نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، لحظة تعرض أحد السائقين على طريق سريعة إلى موقف دب الذعر في أوصاله وأجبره على التراجع بسيارته، بعدما فوجئ بشبح وسط الطريق.

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا داش كام، السيارة وهي تسير على أحد الطرقات ليلاً، قبل أن يتوقف سائقها بسبب طيف شبح شاهده على بعد أمتار قليلة منه. وبعدما توقف السائق بسيارته هتف قائلاً: "هذا أمر مخيف بالفعل" وبدأ بالتراجع بسيارته إلى الخلف مبتعداً عن الموقع.

وتم تصوير الفيديو ليلاً على طريق هادئة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بين منطقتي تامان تاسيك بيردانا، وبوكيت تونكو.

وبعد نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، قال العديد من الأشخاص في تعليقاتهم بأن لديهم تجارب مشابهة في المنطقة، وتوالت القصص عن وجود أشباح في الطريق منذ عشرة أعوام.



إلا أن السكان المحليين في المنطقة، ذكروا بأنهم يستبعدون وجود الأشباح في المكان، وأن الشخص الذي شوهد مراراً على الطريق هو مجرد قاطع طريق يخطط لسرقة ركاب السيارات، وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية.