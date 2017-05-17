تواصل شركة إنستغرام التابعة لشركة فيسبوك، حربها على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، بعد إعلانها الثلاثاء، إضافة خدمة موجودة على التطبيق الأخير وهي إمكانية إضافة فلتر الوجه عن طريق الكاميرا.

وتستخدم فلترات الوجه لإضافة الرسومات إلى صور السلفي، وأضافت إنستغرام خدمة إضافتها إلى الكاميرا الخلفية أيضا، ويمكن أيضا إضافتها إلى الفيديو وإرسالها إلى الأصدقاء أو نشرها على التطبيق مباشرة.

وأضافت الشركة عدد من الأدوات الإبداعية، منها وضع "الإعادة إلى الوراء"، أي نشر الفيديوهات بالاتجاه المعاكس لتصويرها، مع إضافة ملصقات للهاشتاغ، وأضافت ممحاة لمسح ما يكتبه المستخدمين على الصور أو استبدالها بشيء آخر.

وقد انتقدت شركة فيسبوك الأم، قيام إنستغرام بنسخ عدد من ميزات سناب شات، على الرغم من أن الأخيرة تجاوزت سناب شات بعدد المشتركين.