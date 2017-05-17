بيعت منحوتة برونزية لكونستانتين برانكوش، الاثنين، في مزاد في نيويورك من تنظيم دار «كريستيز» في مقابل 57.3 مليون دولار، وهو سعر قياسي لأعمال النحات الروماني.

ومنحوتة الملهمة النائمة هي كناية عن رأس امرأة نائمة منحن يمتد على 26 سنتيمترا طولا سبك سنة 1913 من قالب صنع بين 1909 و1910.

وكان الرقم القياسي السابق لأعمال الفنان قد بلغ 29.1 مليون يورو (37.2 مليون دولار في تلك الفترة) لتمثال خشبي يحمل اسم «السيدة ال.ار».



(بورتريه السيدة ال.ار.) بيع في فبراير 2009 خلال طرح مجموعة إيف سان-لوران وبيير بيرجيه في مزاد.

غير أن السعر الذي تم التوصل إليه الاثنين تخطى بأشواط هامش التقديرات الذي وضعته دار «كريستيز» لـ «الملهمة النائمة» والذي تراوح بين 25 و35 مليون دولار.