أعلنت دار المزادات كريستي عن بيع لوحة «فام أسيس، روب بلو» أو «امرأة جالسة بفستان أزرق» للرسام الإسباني بابلو بيكاسو بـ 45 مليون دولار.



وتظهر في اللوحة، التي تعود إلى العام 1939، عشيقة بيكاسو، المصورة والفنانة دورا مار، التي يقال انها كانت من أهم مصادر إلهامه.



«امرأة جالسة بفستان أزرق» كانت بالبداية في حوزة الوسيط الفني بول روزنبرغ، ثم صادرها النازيون بعد ذلك في فرنسا المحتلة عام 1940 أثناء الحرب العالمية الثانية، إلا أن ما كان يعرف بـ «المقاومة الفرنسية» آنذاك، نجحت في وقف القطار الذي كان ينقل اللوحة إلى ألمانيا وإنقاذ اللوحة.

يذكر أن اللوحة الأغلى للفنان الإسباني هي «نساء الجزائر»، التي سجلت رقما قياسيا لثمن لوحة فنية عندما بيعت في مزاد عام 2015 مقابل 179 مليون دولار.