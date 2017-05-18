رفض السعودي عبد العزيز العنزي تسلّم مولود ذكر قيل له إنه طفله الذي وضعته زوجته في أحد مستشفيات شمالي المملكة.

فبعد ولادة زوجته علم العنزي أنه رزق بطفلة. وتوجَّه إلى الحاضنة للإطمئنان إلى حالتها.

وقد سأل عنها باسم والدتها البندري فليح. فأبلغ بوجود طفل ذكر تحت اسم البندري. لكنه رفض تسلمه فطلب منه التوجه إلى حاضنة أخرى.

إلا أنّه أصيب بالصدمة حين وجد طفلة مسجلة تحت اسم عائلة أخرى ولدت في نفس ساعة ولادة طفلته.

وقرَّر التدقيق في الأمر وعلم أن عملية ولادة أجريت لسيدة أخرى قبل زوجته بساعات. فوجد طفلته مسجلة باسمها. وأكدت والدة زوجته أنها الطفلة التي شاهدتها بعد ولادة ابنتها فقرَّر الأب تسلمها.

إلا أن المستشفى تقدم بشكوى ضده بتهمة الاعتداء والتلفظ. وهذا ما أودى به إلى السجن. وبعد خروجه بكفالة قرر التقدم بشكوى لوزارة الصحة بسبب الخطأ الذي حدث في المستشفى.

يُذكر أن 3 أمهات كن يحملن نفس اسم زوجة العنزي ووضعن مواليدهن في اليوم نفسه.