ألقت قوات الأمن التركية القبض على شقيقتين سعوديتين هربن من المملكة بزعم تعرضهن للعنف الأسري من قبل أفراد عائلتهن وذلك خلال توجههن لمركز الهجرة هناك لطلب اللجوء.

ونشرت الفتاتين مقطع فيديو وثقاه داخل سيارة الشرطة التركية أوضحن فيه أن السبب وراء هربهن من السعودية هو تعرضهن للإيذاء والتعنيف من والدهن وأمهن وكذلك أشقائهم ومن ثم طردهن والدهن من المنزل، وعندما ذهبتا لمنزل عمهما حبسهن داخل غرفة لمدة شهر -حسب حديثهن_.

وأوضحت الفتاتين أنهن هربن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة.

وأكدت الفتاتان بالمقطع أن الأمن التركي قام بالقبض عليهن بالقوة الجبرية بناء على طلب السلطات السعودية بترحيلهن إلى المملكة.

وأثارت الواقعة استياء واسع بين السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعي مؤكدين استنكارهم لزيادة حالات الهروب بين الفتيات دون علم أسرهن في الآونة الأخيرة بزعم تعرضن للتعنيف.