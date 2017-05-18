هاجم متصل يدعى خالد سعيد من القاهرة، الإعلامية شيماء جمال بسبب نبشها في القبور لاستخراج جثة من أحد المقابر، قائلا: «اللي عملتيه ده إجرام وإنتي مجرمة وده أقل توصيف أقوله لكي».

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «المشاغبة» المذاع على فضائية «LTC»: «إنتي بتدوري على سبق وده مش صحيح والمقابر لها حرمة وأصحابها لا يعلمون بما قمتي به، فنبش المقابر انتهاك، وكنتي تقدري توصلي فكرتك بعيدًا عن الإثارة».

وأضاف: «إنتي لو بتعملي برنامج عن المخدرات هتطلعي تشمي قدامنا، على الهواء، وهتعملي إيه لو بتعملي برنامج عن الدعارة هتطلعي بقميص نوم»، فردت الإعلامية قائلة: «إيه الكلام ده بقى هو قميص النوم هلبسهولك يعني».