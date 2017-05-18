تعرض أحد ركاب قطار صيني لموقف سيء، بعد أن ركب قطارًا بالخطأ، فهمَّ بالنزول منه مسرعًا، إلا أن باب القطار أغلق على أصبعه، وبدأ في الحركة وأخذه معه.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تم تسجيله في محطة قطارات الركاب في تشانغتشو بمقاطعة جيانسغو، رجل يخرج من قطار مسرعًا بعد أن أدرك أنه القطار الخطأ، وأغلق الباب على أصبع الرجل، مما جعل الراكب يركض بجانب القطار الذي بدأ في التحرك محاولاً تحرير أصبعه.

وصاح الركاب الآخرون بقائد القطار لمحاولة إيقافه، وبعد الحادثة أكد المسؤول عن المحطة أن الرجل تمكن من تحرير أصبعه قبل أن يغادر القطار المحطة بالكامل، ولم يصاب بأي ضرر.