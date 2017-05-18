قد لا يحالفك الحظ ويوقعك القدر في شر أعمالك، هذا ما حدث مع سجين في أحد السجون الروسية، حيث حاول الهرب فعلق في باب زنزانته ولم يستطع أن يخلص نفسه.

ونشر موقع Metro فيديو يوضح القبض على السجين وهو عالق في باب الزنزانة محاولًا الهرب، وقد وجده الحراس عالقًا في فجوة الباب بشكل أثار سخريتهم.

ويظهر في الفيديو أحد ضباط السجن وهو يسأل المسجون: "ماذا تفعل هنا؟ لماذا زحفت من الزنزانة، هل طلب منك شخص ما فعل ذلك؟"

ورد المسجون الذي لم يكن يرى بوضوح أنه أصبح مثار سخريتهم قائلًا "زوجتي من أخبرتني أنه علي الهروب من هنا."

ثم قرر الحراس فتح الباب وسحبه من ساقيه، بينما صرخ فيهم أنهم لن يستطيعوا سحبه بهذا الشكل.