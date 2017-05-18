كشفت مجموعة صور وفيديوهات نشرتها صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، عن وجود اشتباك دموي بين حراس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومتظاهرين أكراد رفعوا شعارات مناوئة له، أثناء زيارة أردوغان لواشنطن لمقابلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقعت الاشتباكات أمام مقر السفير التركي في واشنطن وأسفرت عن وجود إصابات عديدة، من بينها اثنين في حالة خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتم استدعاء عناصر من الطوارئ إلى مقر إقامة السفير التركي، لاحتواء الموقف، حيثُ ظهر العشرات في حالة اشتباك جماعي، نتج عنها إصابات عديدة بين الطرفين، كما تم اعتقال بعض المشاركين، من بينهم شخص اعتدى على ضابط.

وكانت إحدى المجموعتين المتشابكتين تحمل أعلام حزب العمال الكردستاني، ووقعت الاشتباك بالتزامن مع لقاء ترامب بالرئيس رجب طيب أردوغان، كما أظهر الفيديو لحظة الهجوم العنيف والاشتباك الجماعي.