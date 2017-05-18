أعلنت نجمة الپوپ كايتي بيري عن ألبوم جديد وجولة، متعهدة بالكشف عن وجه أكثر نضجا من شخصيتها بعد أن ابتعدت عن الأضواء لفترة. وكشفت الفنانة البالغة من العمر 32 عاما أن «ويتنيس»، وهو ألبومها الأول منذ العام 2013، سيصدر في التاسع من يونيو.

وأعلنت أيضا عن جولة في أميركا الشمالية من المرتقب أن تنطلق من كولومبوس في ولاية أوهايو في السابع من سبتمبر، على أن تختتم في الخامس من فبراير في فانكوفر الكندية.



وستشارك بيري أيضا الشهر المقبل في مهرجان غلاستنبري الموسيقي في إنجلترا. وقدمت المغنية هذه المعلومات عن ألبومها الجديد على حسابها في «تويتر» الذي يضم أكثر من 98 مليون متتبع. وقد سبق لبيري أن أصدرت أغنيتين من هذا الألبوم، هما «تشايند تو ايه ريذم» و«بون أبيتي».

وفي مقابلة نشرت الأسبوع الماضي، قالت الفنانة التي ترعرعت في كنف عائلة مسيحية محافظة تحت اسم كاثرين هادسون إن الألبوم يعكس حياتها في عقدها الثالث.