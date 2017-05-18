اثبتت دراسة هولندية حديثة نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن لدى الرجال معدل ذكاء أعلى بنحو 4 نقاط عن النساء، إلا أن هناك العديد من الدراسات البريطانية والأميركية الأخرى أثبتت أنه لا أساس من الصحة لهذه النتائج وأن مخ المرأة على الرغم من أنه أصغر حجما، ولكنه أسرع وأفضل فيما يتعلق بالأداء. لذا فقد شكك العلماء في نتائج تلك الدراسة الهولندية.

وكانت الدراسة الهولندية، والتي أجريت بناء على مسح بالرنين المغناطيسي لما يقرب من 900 رجل وامرأة، قد أثبتت أن أمخاخ الذكور أكبر بحوالي 14%.

وأوضحت الدراسة، التي أجريت بجامعة «إيراسموس» أن النساء أقل ذكاء من الرجال بنحو 3.75 نقاط، وأنهن أسوأ بكثير في اختبارات القدرة على الحيز الفراغي المحيط بهن.

على الرغم من أن الخبراء توصلوا من قبل، من خلال عدة دراسات، إلى أن مخ المرأة يعمل بقدر أكبر من الكفاءة.