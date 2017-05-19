أبدى كلب وفي إخلاصاً منقطع النظير لصاحبه الذي سقط من أعلى شجرة، حيث لازمه حتى وصول رجال الإسعاف إلى المكان.

بينما كان يسوع هيش (28 عاماً) يقوم بتقليم أغصان شجرة أمام منزله، تعثر وسقط على الأرض ما أدى إلى إصابات في عنقه.

وقد فقد هيش قدرته على الحركة وبقي مستلقياً على الأرض وكلبه إلى جانبه حتى لاحظ أحد الجيران ما حدث، واستدعى سيارة الإسعاف.

وعندما وصل المسعفون إلى منطقة باهبا بلانكا الأرجنتينية، ليكتشفوا بأن السيد هيش لم يكن بمفرده، حيث كان كلبه طوني يحتضنه بعدما بقي إلى جانبه طوال الوقت.

وبعد أن تم تثبيت دعامة لعنقه في مكان الحادث، نقل السيد هيش إلى المستشفى حيث عولج من إصابات طفيفة في العنق.

وقال هيش لمحطة الإذاعة الأرجنتينية: " إن كلبي يلازمني طوال الوقت، حتى أنه ينام معي في سريري، وهو كلب وفي بالفعل" وأضاف: " لقد عثرت أنا وزوجتي على الكلب في أحد الشوارع وأخذناه إلى المنزل وقدمنا له الطعام والحب، وأصبح منذ ذلك الحين جزءاً من عائلتنا"

ويذكر بأن صور وفاء الكلب لصاحبه، تمت مشاركتها آلاف المرات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرتها إدارة الإسعاف على صفحتها على فيسبوك، وفقاً لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.