عاقبت إحدى محاكم أمستردام بالسجن لمدد تصل لثلاث سنوات، 10 أشخاص شكلوا عصابة إجرامية كانت تستعين بتماسيح لحماية غرفة استخدموها كمخبأ للأموال المسروقة.

وألقي القبض على المجرمين العشرة، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و61 عاماً، في فبراير (شباط) الماضي لتشكيلهم شبكة كبيرة للاتجار في المخدرات المصنعة مثل المواد المنشطة (ميثامفيتامين) والمنبهات (أمفيتامين).

وخلال الحملة الأمنية لمداهمة منازل المشتبه بهم، عثرت الشرطة على 300 ألف يورو نقداً، وعدة كيلوغرامات من الميثامفيتامينات تقدر قيمتها بنصف مليون يورو، فضلاً عن أسلحة وذخيرة ونباتات من القنب.

وبحسب تقرير الشرطة الهولندية، المنشور على موقعها الإلكتروني يوم الاعتقال، فإن الجانب الأكبر من المال كان داخل حقائب في غرفة يقوم على حراستها تمساحان، وفقاً لما أورده موقع "داتش نيوز". وأوضحت الشرطة في بيانها أنه "من أجل الوصول للمال، يتعين على اللص المفترض أن يتغلب على التماسيح".