أصبح المغامر البريطاني البالغ من العمر 101 عاماً، أكبر رجل يؤدي قفزاً مظلياً في العالم بعد قفزه من طائرة حلقت على ارتفاع شاهق في سماء إحدى المدن البريطانية.

بعد أن قام فردان هايز بقفزة مظلية بمناسبة عيد ميلاده المئة في العام الماضي، قرر أن يقوم بمحاولة أخرى في منطقة ديفون يوم الأحد المنصرم، ونجح في تأدية قفزة من على ارتفاع 15 ألف قدم.

وقال فردان أثناء مقابلة مع قناة سي إن إن بأن تجربته في القفز المظلي في العام الماضي كانت مدهشة، لذا قرر أن يقوم بمحاولة أخرى ثانية. وقد انضم فردان إلى ثمانية من أفراد عائلته بما في ذلك ابنه بريان وثلاثة من أحفاده، في قفزة قياسية.

وكان فردان، الذي عمل كموظف في حملة "يوم النصر" خلال الحرب العالمية الثانية قد حاول جمع الأموال لصالح الفيلق الملكي البريطاني.

وفي نهاية المطاف نجح في جمع مبلغ 3،100 دولار للجمعيات الخيرية البريطانية التي تدعم أعضاء القوات المسلحة والمحاربين القدامى وأسرهم.

وقال هونور حفيد فردان بأن جده كان يريد القفز المظلي لسنوات عديدة، ولكن زوجته لم تسمح له بذلك. وأضاف بأن جده قرر الاستمرار في القفز المظلي طالما بقي على قيد الحياة، وفق ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.





