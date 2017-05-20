الزواج بداية لحياة جديدة يسعى فيها الزوجان إلى بناء أسرة على أسس وقواعد سليمة، ويعملان معاً على إنجاح هذه العلاقة المصيرية من خلال أداء كل منهما لواجباته تجاه الآخر.

وتسود بين الكثيرين معتقدات خاطئة عن الزواج، نتيجة الموروث الاجتماعي أو ما تقدمه وسائل الإعلام من أفلام ومسلسلات لا تنتمي للواقع في كثير من الأحيان، لذلك لا بد من تصحيح هذه المعتقدات لدى المقبلين على الزواج ليكونوا على علم بما ينتظرهم في المستقبل.

وفيما يلي مجموعة من هذه المعتقدات الخاطئة حول الزواج بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية:

1- الزواج يغير الإنسان

تقول الكاتبة غيلدا كارل بأنك لا يمكن أن تغير أي من صفات شريكك بعد الزواج بشكل كامل، لأنه الطبع يغلب التطبع، وما يعتاده الإنسان منذ الصغر يصبح سمة أساسية في حياته من الصعب إن لم يكن من المستحيل تغييرها.

2- عندما تتزوج تنضج

هذا غير صحيح، فالإنسان لا يتوقف عن التعلم طوال حياته، فهو يمر بمراحل وتجارب كثيرة تغني معرفته وتنضج عقله، والزواج ما هو إلا مرحلة من مراحل الحياة التي يمر بها الإنسان، وهذه الخرافة يمكن أن تعيق عملية نضوجك وتؤدي إلى توقفك عن التعلم في الحياة.

3- الزوجان لهما نفس الاهتمامات

يعتقد بعض الأزواج بأن عليهم أن يحبوا ما يحبه شريكهم في الحياة، ويبذلون قصارى جهدهم في سبيل الوصول إلى اهتمامات مشتركة بالكامل، وعلى الرغم من أن هذا الأمر إيجابي من الناحية النظرية،ً إلا أنه ومع مرور الوقت يمكن لأحد الزوجين أن يشعر بالملل من التشارك في الاهتمام أو ربما يفقد الرغبة في ممارسة هذه النشاطات المشتركة.

4- الزوج يجب أن يكون صديقك الحميم

من البديهي أن يكون لزوجك الأولوية في حياتك، ولكن الصداقة أمر مختلف، فلا يمكن أن يؤدي زوجك هذا الدور بالنسبة لك، وإن حاولت أن تهملي صديقاتك الإناث فستفقدين فرصتك في التعبير عن الأشياء والاهتمامات التي لا يمكن أن تعبري عنها إلا لصديقاتك.

5- تقاسم العمل المنزلي بالتساوي

إن تقاسم العمل في المنزل أمر ضروري وحضاري وخاصة إن كان الزوجان يعملان خارج المنزل، ولكن إذا حاولت المرأة عمل زوجها بعملها في المنزل، فهذا سيقود إلى المشاكل في المنزل.

6- إنجاب الأطفال يقرب الزوجين من بعضهما

قد لا يحدث هذا الأمر بالضرورة إذ يمكن لإنجاب الأطفال أن يكون عائقاً بين الزوجين ويبعدهما عن بعضهما البعض بسبب العناء الذي سيواجهانه في تربيتهم، والمشاكل التي قد تنشأ عن قضاء وقت طويل في العناية بهم مما يسبب الشقاق و الابتعاد عن الشريك.

7- الشجار يؤدي إلى الطلاق

إذا كان الشجار مستمراً، فهذا سيؤدي في الغالب إلى الطلاق، ولكن الخلافات أحياناً تؤدي إلى نتائج إيجابية عبر التفاهم والتوافق الذي يحدث بعد الشجار، بالإضافة إلى حل مشاكل كثيرة عالقة بين الطرفين، ناهيك عن تجديد الحب بعد الشجار.

8- والدا الزوج أو الزوجة أعداؤك

لا شك في أن الكثير من المشاكل تنشأ بين الزوج والزوجة بسبب أقاربهما و خاصة الحماة. إلا أن الشريك الناضج يمكن أن يبني علاقة مميزة مع والدي شريكه، وهذا ما يجعل حياته سعيدة خالية من المشاكل.

9- الحب يتناقص بعد الزواج

يقال بأن الزفاف هو الفرصة التي يتعاظم فيها الحب بين الزوجين إلى أقصى درجاته، و يبدأ بالتناقص بعد بداية الحياة الزوجية، بكل ما فيها من مسؤوليات ومشاغل ومتاعب. إلا أن الزفاف هو بداية حياة جديدة بين الزوجين، ويمكن أن يتطور الحب و يتعاظم مع الوقت إن أحسن الطرفان التصرف في حياتهما الزوجية.