تمثل الخضروات ركيزة أساسية من ركائز التغذية الصحية، غير أن الكثير من الأطفال لا يرغبون في تناولها، ويفضلون عليها الباستا والنقانق، مما يثير قلق الوالدين على صحة أطفالهم نظراً لأن الخضروات تزخر بالفيتامينات والمعادن من ناحية ولأن العادات الغذائية تتشكل في مرحلة الطفولة.

وقالت أوته أليكسي، من معهد علوم التغذية والمواد الغذائية التابع لجامعة بون الألمانية، إنه يمكن للوالدين تشجيع أطفالهم على تناول الخضروات من خلال بعض الحيل، أهمها أن يكون الوالدان قدوة لأطفالهم، فبدلاً من مدح الفوائد الصحية للخضروات ينبغي أن يتناول الوالدان الخضروات باستمرار أمام أطفالهم وأن تشكل الخضروات عنصراً أساسياً من عناصر النظام الغذائي للأسرة.

ومن المهم أيضاً تناول الوجبات سوياً في ظل أجواء يسودها الهدوء والمرح نظراً لأن أسلوب التوتر والشد العصبي والتهديدات والإجبار يؤدي إلى نتيجة عكسية.

طريقة التقديم

وأشارت خبيرة التغذية الألمانية إلى أن طريقة التقديم تلعب دوراً مهماً في تشجيع الطفل على تناول الخضروات، حيث ينبغي تقديم الخضروات للأطفال بأشكال مبتكرة تفتح شهيتهم لها، كاستخدام الخضروات لرسم وجه مثلا على شطائر الجبن أو لتصميم دراجة مثلا.

ولا تقل طريقة الطهي أهمية عن طريقة التقديم حيث يفضل بعض الأطفال مثلا تناول الجزر النيء عن الجزر المسلوق. ويعد الغمس من الطرق المحببة للأطفال. لذا يمكن على سبيل المثال تقطيع الخضروات النيئة، كالخيار والجزر، إلى قطع صغيرة وتقديمها مع سلطة الحمص أو جبن البارميزان المبشور.

وبالإضافة إلى ذلك، تعد مشاركة الأطفال في شراء الخضروات أو الطهي من الأفكار، التي تشجعهم على تناولها فعلى سبيل المثال يمكن للوالدين أثناء التسوق سؤال الطفل عن لونه المفضل واختيار الخضروات، التي لها نفس اللون. كما أن مشاركة الطفل في طهيها لاحقا تثير اهتمامه ورغبته في تناولها.