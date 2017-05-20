أضحت تطبيقات التواصل الاجتماعي ، وسيلة لدى كثيرين في عصرنا، لإيجاد شركاء حياتهم، لكن أحدا لم يتصور أن الحيوانات بدورها، ستبحث عن نصفها الآخر، عبر الانترنت والأجهزة الذكية.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن القائمين على حديقة حيوانات في ألمانيا، باتوا يعرضون جهازا لوحيا "آيباد"، على حيوان السعلاة تسمى "سمبوجا"، وهي أنثى شبيهة بالقرد، حتى تختار الذكر الذي تريد إقامة علاقة معه.

وتتابع سمبوجا البالغة من العمر 11 عاما، صور ذكور من فصيلتها، على تطبيق تندر الشهير الذي يستخدم في العادة لعرض المسجلين فيه، في المناطق المجاورة، عبر خاصية التحديد الجغرافي.

وتسعى التجربة إلى رصد الكيفية التي تختار بها أنثى السعلاة شريكها، وما إذا كان شكل الذكر يلعب دورا حاسما في إغرائها، وفق ما أوضح الباحث البيولوجي والسلوكي، توماس بيوندا.

ويقول باحثون إن الحيوانات تستجيب بشكل لافت للصور، ذلك أن تجربة سابقة أجريت لحيوان الشامبنزي، أظهرت انجذابا صوب الأجهزة، لكن العائق الأكبر أمام إتاحة الأجهزة الذكية للحيوانات يكمن في الشاشات القابلة للكسر بسهولة.