شهدت شاشات مهرجان كان السينمائي الدولي في أول أيام دورته السبعين عرض 14 فيلما سينمائيا، بخلاف حفلات استقبال لنجوم عالميين ومؤتمرات صحافية فنية لفرق عمل الأفلام.

وجاء صراع أول أيام العروض في المسابقة الرسمية للمهرجان أميركيا روسيا بامتياز، حيث تصدي المخرج أندري زيجتسيف المتوج بالجولدن جلوب قبل ثلاث سنوات عن فيلم «ليفياثان» بفيلمه الجديد «بلا حب Loveless» للمخرج الأميركي تود هاينس الذي سحر العالم بفيلم «كارول» ويتسابق بجديده «شاحنات التساؤل Wonderstruck».

وبينما انشغل الروسي بقضية تبدو في ظاهرها اجتماعية حول ما يجمع زوجين يسيران في طريق إنهاء إجراءات الطلاق بعد نفاد الحب بينهما، وهو البحث عن ابنهما الذي اختفى خلال شجار متكرر بينهما.

ورغم إمكانية قراءة العمل اجتماعيا إلا أن القصة تطمح نحو القبض على ما يجمع البشر ويتعلق بمستقبل العيش المشترك حتى لو شهد الحاضر تنافرا.

ويطمح الأميركي هاينس إلى تجاوز المكان والزمان نحو ما وراء الحياة والواقع، إذ تدور قصته حول صبي صغير من الغرب الأوسط الأميركي وفتاة شابة كانت في نيويورك منذ خمسين عاما يسعى كل منهما في وقت واحد خلف اتصال غامض من نفس المصدر والفيلم بطولة ميليسينت سيموندس وجوليان مور.

وقدم هاينس أفلام الهواة بينما كان لايزال طفلا والتحق بجامعة براون وتخصص في الفن والسينما، وبعد تخرجه انتقل إلى مدينة نيويورك وقدم الفيلم القصير المثير للجدل سوبرستار: قصة كارين كاربنتر (1988).

أما الروسي أندريه زيجتسيف فولد في فبراير 1964 بمدينة نوفيسيبيرسك الشمالية، وتخرج في مدرسة الممثلين نوفوسيبيرسك عام 1984 وبدأ العمل على خشبة المسرح في مسارح المحافظات، وجاء في أوائل التسعينيات من القرن الماضي إلى موسكو باعتبارها مركز صناعة السينما الروسية.

وتشهد الدورة الجديدة للمهرجان عرض 49 فيلما من 29 دولة، من بينها 19 فيلما تتنافس على جوائز المهرجان، وأبرزها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم، ومن بينها أفلام: «بلا حب» للمخرج أندري زيجتسيف من روسيا، «لم تكن أبدا حقا هنا» للمخرجة لين رامسيه من بريطانيا.

وكذلك أفلام: «العشيق المزدوج» للمخرج فرانسوا أوزون من فرنسا، «قمر كوكب المشتري» للمخرج كورنيل موندروزكو من المجر، «امرأة رقيقة» للمخرج سيرغي لوزنيتسا من أوكرانيا، و«الوقت المناسب» للمخرج بيني وجوش صفدي من الولايات المتحدة.