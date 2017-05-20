عشية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية، أدرجت واشنطن والرياض احد قادة حزب الله اللبناني الشيعي على أول "قائمة سوداء مشتركة للإرهاب" بين البلدين.

وأدرجت الرياض وواشنطن على هذه اللائحة اسم هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة "منظمة ارهابية اجنبية".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن "المملكة العربية السعودية انضمت إلى الولايات المتحدة في إدراج هاشم صفي الدين" على القائمة السوداء.

وأضاف "نتيجة لذلك، سيتم تجميد أي أصول له في السعودية ويحظر إجراء أية تعاملات مالية معه من خلال القطاع المالي السعودي".

وقال مكتب مكافحة الارهاب التابع لوزارة الخارجية الاميركية في تغريدة إنها "المرة الاولى على الاطلاق" التي تشترك فيها وزارة الخارجية الاميركية ودولة اجنبية في ادراج اشخاص على قائمة الارهاب، مشيرا الى ان ذلك يؤكد العلاقات الوثيقة بين المسؤولين الاميركيين والسعوديين.

وقالت الخارجية الاميركية ان هذه الخطوة "ضد صفي الدين هي آخر مثال على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية في مكافحة تمويل الارهاب".