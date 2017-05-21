ذكرت الشرطة الألمانيةيوم الجمعة، إن شخصاً لم يقضي ساعة واحدة بعد إطلاق سراحه حتى عاد خلف القضبان مرة أخرى.

وأوضحت الشرطة أن الرجل قد اعتقل مرة أخرى بعد 45 دقيقة من مغادرته السجن في ضواحي مدينة آوغسبورج جنوبي البلاد.

وأثناء مغادرته السجن أمس، سيطرت حالة من الغضب على الشخص وقام بلكم صندوق بريد وإلقاء حاويات القمامة في ضاحية غابلنغن بالمدينة.

وأضافت الشرطة أن إحدى سلات القمامة أطيح بها في الشارع، ما أجبر العديد من السائقين على التوقف بشكل مفاجئ وسريع، ما عرض حياة السائقين والمارة للخطر.

لذلك، ألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر 30 عاماً وقدمته مجدداً إلى القاضي، الذي حكم بعودته إلى السجن مرة أخرى.

ويقبع الرجل حالياً مرة أخرى خلف نفس السجن الذي أطلق سراحه منه في نفس اليوم.