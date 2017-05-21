تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، وهو يتصرف بطريقة غريبة حين مر خلف مراسلة تلفزيونية.

ووقعت الحادث مساء الأربعاء، أثناء مباراة بيسبول جمعت بين ناديي تكساس رنجرز فيلادليفا فيليز، وفق ما أورت وسائل إعلام أميركية.

وكانت مراسلة شبكة "فوكس سبورتس" الرياضية إميي جونز على الهواء مباشر، عندما مر خلفها بوش، وصرخ قائلا "hey"، قبل أن يواصل طريقه.

وسارعت الشبكة إلى نشر الفيديو على حسابها على تويتر، واستعملت مصطلح photomb، الذي يستخدم لأولئك الذين يحشرون أنفسهم في الصور ويفسدونها.

وبعد انتهاء البث سألت جونز الرئيس الأسبق "هل كنت تريد فعلا إزعاجي؟"، ليرد عليها قائلا "نعم. بالتأكيد كنت أريد ذلك".

والرئيس الأسبق من محبي فريق الولاية التي نشأ وعاش فيه، وكان أحد المالكين السابقين لنادي تكساس رنجر بين عامي 1989-1998.