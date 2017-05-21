يشارك البابا فرنسيس في فيلم وثائقي يقول منتجوه إنه "فيلم تاريخي غير روائي"، في سابقة تعد الأولى من نوعها.

فقد أعلنت شركة فوكس فيتشرز في مهرجان كان السينمائي إنه حصل على حقوق عالمية خاصة بفيلم "البابا فرنسيس - رجل يلتزم بوعده".

الفيلم من إخراج فيم فندرز، وهو إنتاج مشترك مع الفاتيكان. وهذه هي المرة الثانية التي تتعاون فيها الفاتيكان مع مخرجين ومنتجين خارجيين، وأول مرة يتم التعامل فيها سينمائيا مباشرة مع البابا.

وقال منتجو الفيلم إنه يصور البابا فرنسيس وهو يرد على أسئلة من سائر أنحاء العالم، ويناقش قضايا البيئة والهجرة والاستهلاك والعدالة الاجتماعية.

وفندرز مخرج ألماني أخرج فيلم "وينغز أوف ديزاير"، وقد عقد لقاءات عديدة مطولة مع البابا لإخراج هذا الفيلم.

ولم يعلن بعد موعد عرض الفيلم.