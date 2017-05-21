منذ شهرين، ظهر تصميم استلهم من سيارة "بوجاتي شيرون"، ولكنه صغير الحجم ولا يناسب الأثرياء الذي يفضلون المساحات الأكبر.
لحسن الحظ، كشفت شركة "بورش" للسيارات عن تصميم يخت فاخر أطلقت عليه اسم "ديناميك جي تي تي 115"، وتصل قيمته إلى حوالي 13.2 مليون دولار.
على عكس يخت "شيرون" الذي يشبه السيارة التي تحمل نفس العلامة التجارية، فإن "جي تي تي 115" يشبه اليخوت التقليدية الفاخرة ويختلف عن تصميم سيارات "بورش".
واهتمت "بورش" برفاهية تصميم اليخت من الداخل ليلقى اهتمام الأثرياء كما يوجد أعلاه حوض سباحة صغير واستراحة للاستمتاع بأشعة الشمس، ويعمل محركه بالديزل، بحسب "كارسكوبس".