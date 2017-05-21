اللوحة، رسمها في 1982 فنان قتلته جرعة هيروين، حين كان في 1988 بعمر 27 سنة، وقبل 4 من وفاته اشتراها أحدهم في 1984 بمبلغ 19 ألف دولار في #مزاد خاص، ثم رست مطرقة الدلال بعد 33 سنة، أي قبل أمس الخميس، على آخر دفع 110 ملايين و500 ألف ليقتنيها في مزاد علني، استمرت معركته بين عشرات المتنافسين 11 دقيقة فقط، ونظمته دار Sotheby''''s الدولية في نيويورك.

لوحة "بلا عنوان" من قماش ارتفاعه 183 بعرض 173 سنتيمترا، ورسمها من كان مدمنا على أحد أخطر وأعنف المخدرات، وهو الأميركي Jean-Michel Basquiat المولود في بروكلين بنيويورك، لأب هاجر من هايتي وأم أصلها من بويرتو ريكو، على حد ما قرأت "العربية.نت" بسيرته المتوافرة تفاصيلها "أونلاين" والمتضمنة أنه تعلم الكتابة والقراءة بعمر 4 أعوام، وبعمر 11 ألم باللغة الإسبانية والانجليزية والفرنسية، ومال الى الفن وهو مراهق، وفي الرسم وحده وجد طريقه الى التعبير عما يختلج في نفسه وهو شاب.

"أنا رجل محظوظ"

شاري اللوحة التي اعتقدت "دار ثوسبيز" أن سعرها لن يبلغ أكثر من 60 مليونا من الدولارات، وفقا لما صرح متحدث باسمها بعد المزاد، هو رجل الأعمال الياباني Yusaku Maezawa المعروف دوليا كمقتن كبير للوحات وما ندر، والمالك لموقع Start Todayالشهير كدكان إلكتروني ببيع الأعمال الفنية "أونلاين" عبر اإانترنت، وهو من نراه في صور عدة نقلتها "العربية.نت" التي نشرت التقرير من حسابه "التويتري" وتنشرها أدناه، مع "تغريدة" كتبها ويقول فيها: "أنا رجل محظوظ" إشارة إلى فرحته باقتناء لوحة موصوفة بأهم أعمال "باكسيات" الفنية، ويبدو أنه رسم فيها نفسه بالذات.

ولم يشعر "يوساكو مايزاوا" بالفرحة أو أنه وحده المحظوط بالتأكيد، فالأكثر فرحا وحظا منه قد يكون المجهول الذي باعه لوحة وعد "يوساكو" بعرضها في متحف للفنون بمنزله في مدينة "تشيبا" باليابان، كما في مؤسسات فنية أخرى بالعالم، وفق ما نقلت عنه الوكالات، لأن بائعها خرج غانما ربحا بعشرات الملايين يسيل اللعاب.

فيديو لمعركة قاسية بين متنافسين على اقتناء اللوحة

الدليل أن لوحة أخرى لجان ميشال باسكيات، اسمها "بلا عنوان" أيضا، تم بيعها بمبلغ 57 مليون و300 ألف دولار في مزاد نظمته دار Christie''''s الدولية العام الماضي، أي تقريبا بنصف ما دفعه "يوساكو" ثمنا للوحة التي رسمها #باسكيات حين كان عمره 21 سنة، وقالت عنها "ثوسبيز" في موقعها، انها كانت غير معروفة قبل الكشف عنها منذ أسابيع قليلة فقط، لأن شاريها في 1984 بمبلغ 19 ألف دولار، احتفظ بها 33 سنة، الى أن باعها الخميس بمبلغ هو 5820 ضعفا عما دفعه ذلك العام.

الشاري، البالغ عمره 41 سنة، هو صاحب ثروة تزيد عن 3 مليارات و600 مليون دولار، بحسب لائحة أصدرتها مجلة "فوربس" الأميركية هذا العام.

لم يترك "يوساكو" أي فرصة ليسبقه سواه الى امتلاكها، فراهن بمبلغ عبر الهاتف من اليابان، وصل مع العمولات وغيرها من المصاريف الى 110 ملايين و500 ألف دولار، وهو ما لم يكن الراحل قتيلا بالمخدر الخطير يحلم به، لا في اليقظة ولا بالمنام، لأن "باسكيات" المسكين غاب فقيرا عن دنيا لم يكن في جعبته منها إلا ما يشتري به الهيروين الذي أرداه.