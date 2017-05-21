نهاية العالم يوم 31 مايو.. هذا ما تنبأ به فيديو من فيديوهات كثيرة تتحدث عن نهاية العالم القريبة، وتحصد ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب.

وتنبأ فيديو عنوانه "علامات نهاية الزمان: أخبار ومؤامرات" بنهاية العالم يوم 31 مايو، عندما سيضرب كوكب الأرض "زلزال فظيع".

ووفقا لموقع "مترو"، لا يحمل الفيديو أي دليل قاطع عن هذه النظرية الخطيرة، حيث يستخدم لقطات لكوارث طبيعية سابقة وموسيقى مؤثرة.

ويعد الفيديو، الذي تمت مشاهدته أكثر من مليون مرة، واحدا من الفيديوهات العديدة على موقع يوتيوب التي تتطرق لموضوع نهاية العالم وتزعم ايجاد الأدلة عبر بعض الرموز في العالم، من دون أي دليل مقنع.