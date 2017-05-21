وصفت وسائل إعلام محلية بريطانية زفاف بيبا ميدلتون (33 عاما) شقيقة كيت، دوقة كمبريدج، وجيمس ماثيوز (41 عاما) مدير صندوق التحوط امس السبت في احتفال يتسم بالبذخ بأنه «زفاف العام».

واجريت المراسم، في كنيسة سان مارك في إنجلفيلد بمنطقة بيركشاير غرب لندن. واختارت لزفافها فستانا أبيض من الدانتيل بتصميم تقليدي من توقيع المصمم البريطاني جيلز ديكون مع قبة طويلة وفتحة على الظهر على شكل قلب. ولم يحضر الأمير هاري حبيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل إلى الزفاف بعد تكهنات كثيرة سرت بشأن حضورها هذه المناسبة وشائعات بشأن خطوبة محتملة. حيث وصل إلى الزفاف برفقة شقيقه الأمير وليام وزوجته كايت التي ارتدت فستانا زهري اللون مع ولديهما الأمير جورج (3 سنوات) وشارلوت (سنتان) وهما من أطفال الشرف في الزفاف. ومن بين المدعوين الآخرين، بطل كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر وزوجته والأميرة بياتريس، نسيبة الأميرين وليام وهاري.

والعروس فيليبا الملقبة بـ «بيبا» هي الابنة الثانية في عائلة من ثلاثة أولاد تصغر شقيقتها كايت بسنة وتكبر شقيقها جيمس بأربع سنوات. وولدت في 6 سبتمبر 1983 وأمضت السنوات الأولى من عمرها في العاصمة الأردنية حيث كان والدها مايكل ميدلتون يعمل لحساب شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش ايرويز». وعند عودتها إلى بريطانيا، التحقت بمدارس نخبوية خاصة. وتخرجت من جامعة ادنبره مع إجازة في الأدب الإنجليزي وانضمت إلى أوساط الطبقة المخملية التي تهوى السهرات في لندن.

ولا تزال بيبا من أبرز الوجوه في فعاليات الطبقة المخملية في لندن. وهي كانت سابقا على علاقة بلاعب الكريكت أليكس لودون ثم السمسار في البورصة نيكو جاكسون.