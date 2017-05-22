هل سألت نفسك من قبل عن كيفية الوصول إلى مرحلة السعادة؟ في مقالتها على موقع "سايكولوجي توداي Psychology Today" تحاول بروفيسور_آليس_بويز، المتخصصة في العلاقات الاجتماعية وبناء الشخصية، طرح عدد من الأسئلة حول ما سمّته " خريطة_السعادة_الشخصية"، وتوضح أن الإجابة عنها ستؤدي لفهمها.

وتقول إنه من السهل للغاية الوقوع ضحية للمعاناة، أو مجرد الانشغال بصخب وضجيج الحياة اليومية، لينتابك دون داع شعور بالبؤس والإحباط.

ولكي تستمتع بحياتك، إليك بعض النصائح والأسئلة التي إذا أجبت عنها ستحقق ذلك:

1. "عندما أستمتع بحياتي، فإنني أشعر بـ... "

فلتحاول أن تكمل الجملة أعلاه. ويمكن أن تكون إجاباتك كالآتي:

"عندما أتمتع بحياتي، فإنني أشعر بـ...:

-أن أفعالي تتطابق مع أولوياتي.

-أني أقضي وقتا ممتعا مع الناس الذين يهمونني.

-أن لدي وفرة من بعض التفاصيل التي تمتعني وتبقيني سعيدا.

فعندما تحدد ما الذي يسعدك فإنك ستبذل المجهود لكي تحقق هذه الأشياء التي تبقيك سعيدا.

2. ما هي السلوكيات التي تدل على أنك لا تتعرض لضغوط بشكل مفرط؟

ما الذي تفعله عندما تكون مسترخيا، ولكنك تتخطاه عندما تكون مشدودا أو مضغوطا؟ على سبيل المثال، هل تقوم بنزهات مسائية أم تأخذ حماما دافئا أم تقوم بالخبز في عطلة نهاية الأسبوع؟

من خلال تحديد ما هي هذه الإشارات، عليك أن تكون قادرا على تحديد الوقت الذي تكون فيه في حاجة لاتخاذ إجراءات للعودة إلى المسار الصحيح.

3. عندما تكون مستمتعا بحياتك، ما هي المتاعب الصغيرة والإحباطات التي تتجنبها؟

عندما لا يكون من الممكن تجنب كل الضغوط، فإنه توجد بعض الأنواع التي يمكن بسهولة تجنبها. أيضا، كل شخص لديه بعض أنواع الضغوط التي يمكن أن يعتبرها بشكل خاص مزعجة أو مقلقة.

على سبيل المثال، فإنه بالنسبة لي، أجد أن الاستمتاع بحياتي لا ينطوي على الحاجة إلى التوجه في آخر لحظة إلى المتجر لشراء أشياء نفد مخزونها من عندي. لذا أقوم بشراء كميات كبيرة، وأحتفظ بمخزون طيب منها.

مثال آخر على أي توتر يمكن تجنبه بسهولة، وهو نفاد الائتمان الخاص ببطاقة المترو عندما تكون عائداً إلى بيتك في وقت متأخر.

4. ما الأشياء البسيطة التي تجعلك تشعر بمتعة الحياة؟

ما هي الأشياء اللذيذة التي لا تعطيها الأولوية، أو لا تكون في المتناول بسهولة؟ على سبيل المثال، أنا أحب الخروج لتناول طعام تايلاندي، ولكن ربما أفعل ذلك مرة واحدة كل شهرين. إذا كنت أعطي الأولوية للتمتع بحياتي بشكل أفضل، ربما كنت لأفعل ذلك مرة واحدة كل أسبوعين.

هناك أمثلة أخرى مثل الحصول على كتب من المكتبة أو جلسات التدليك غير باهظة التكاليف.

5. ما الذي تجد نفسك مرارا وتكرارا قلقا بشأنه بينما يمكنك بسهولة إزاحة هذا القلق؟

على سبيل المثال، أنت تكون قلقا مرارا وتكرارا حول فقدان مفتاح السيارة. هذا يمكن حله عن طريق الحصول على نسخة احتياطي من المفتاح؟

إذا كنت لا تعرف كيف تفعل شيئا من شأنه أن يخفف عنك القلق/الضغوط في المستقبل، فيمكنك أن تلجأ إلى غوغل للحصول على الحل أو أن تسأل شخص ما.

6. ما هو التوازن الصحيح بين الاستمتاع بحياتك وأولوياتك الأخرى وقيمك؟

أنت تثمن الاستمتاع بحياتك ولكنك أيضا تقدر قيمة الأشياء الأخرى في حياتك، مثل وظيفتك أو جهودك المدنية تجاه مجتمعك المحلي.

أيضا، إذا كنت تعرف شخصا مشابها لك (يشاركك نفس أولوياتك ومسؤولياتك) ويبدو متوازنا بشكل خاص، فكر في سؤاله عن كيفية الإجابة عن هذا السؤال.